Det er i forbindelse med utgivelse av boken «Kniv – refleksjoner etter et drapsforsøk», som utkommer på norsk tirsdag, at forfatteren forteller om angrepet.

– Jeg husker at jeg tenkte at jeg kom til å dø. Heldigvis tok jeg feil, sier Rushdie (76) til BBC.

Han sier at øyet som ble truffet av overfallsmannens kniv hang, nedover ansiktet hans «som et bløtkokt egg», og at tapet av det «opprører ham hver dag».

Dette er en av mange ubehagelige detaljer som den Bookerpris-belønnede forfatteren Salman Rushdie snakker åpent om. Boken er hans måte å bearbeide hendelsen og «slå tilbake» mot det som skjedde, sier han til BBC.

Det var under et arrangement i New York i august 2022 at Rushdie ble angrepet av en publikummer som knivstakk ham 12 ganger i løpet av 27 sekunder. Det skjedde over 30 år etter fatwaen som ble utstedt mot ham i kjølvannet av romanen «Sataniske vers».

– Jeg kunne ikke ha kjempet mot ham. Jeg kunne ikke ha løpt vekk fra ham, sier Rushdie, som minnes at han «lå i en enorm mengde» blod. Han ble fløyet til sykehus, der han tilbrakte seks uker.

Gjerningsmannen har sagt at han så en video med Rushdie og ikke liker folk som er «uærlige». I «Kniv» forestiller forfatteren seg hva han vil svart.

– I USA later mange mennesker som om de er ærlige, men de bruker maske og lyver. Skal det være grunn til å drepe dem alle?

Rushdie sier også at kampen for ytringsfrihet er blitt vanskeligere, mye på grunn av den endrede innstillingen han ser hos mange unge.

– Hele poenget med ytringsfrihet er at man må tillate ytringer man ikke er enig i.