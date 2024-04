– Det iranske regimet viste i natt sitt sanne ansikt når de angrep Israel med kryssermissiler og droner, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug i en kommentar til NTB.

Hun bemerker at dette er de samme kreftene som forsyner Russland med våpen og i en årrekke har destabilisert Midtøsten gjennom støtte til terrororganisasjoner.

– Heldigvis ser det ut til at Israel har klart å begrense skadene med god assistanse fra USA, Storbritannia og Frankrike. Ingen er tjent med at denne konflikten eskalerer ytterligere, sier Listhaug.

– Ufattelige konsekvenser

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa sier at angrepet øker risikoen for krig i hele Midtøsten.

– SV fordømmer Irans brutale angrep på Israel. Israel må avstå fra uansvarlige og ulovlige angrep som eskalerer krisen i Midtøsten ytterligere, som det som ødela Irans ambassade i Syria, sier hun i en kommentar til NTB.

SV oppfordrer innstendig alle parter til å dempe konflikten og innføre våpenhvile.

Fiskaa legger til at Israels krig mot Gaza øker spenningen i hele regionen og risikoen for en langt større krig.

– Det vil ha ufattelige konsekvenser. Det er nødvendig å legge maksimalt press på Israel og USA for å stoppe volden og øke sannsynligheten for fred.

Partene må besinne seg

Også Venstre fordømmer angrepet.

– Nå må Norge gjøre det vi kan for at partene besinner seg slik at situasjonen ikke eskalerer ut av kontroll og vi ender med en storkrig i regionen. Det vil få store uante konsekvenser, sier Venstre-leder Guri Melby i en epost til NTB.

Hun støtter utenriksministerens syn på at et hastemøte i FNs sikkerhetsråd er nødvendig.

– Men vi må være tydelige på at vi ikke er naive i møte med Iran. Det iranske regimet er en ødeleggende kraft i Midtøsten, og viser igjen at de bruker alle virkemidler for å destabilisere regionen, sier Melby.

Partilederen betegner det som en farlig opptrapping at Iran nå for første gang angriper Israel direkte.

– Det må vi møte med en samlet og tydelig linje der Norge må være med.