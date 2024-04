Flere av de savnede er barn som var på vei til skolen, da båten veltet i elven Jhelum i byen Srinagar.

Elven var oversvømmet som følge av flere dager med kraftig regn. Ifølge et vitne røyk et tau som ble brukt til å trekke båten over, som følge av den kraftige strømmen i elven.

– Våre redningsarbeidere er der. Vi jobber med å fastslå detaljene i hendelsen, sier Bilal Mohi-ud-Din Bhat, en embetsmann i Srinagar, til nyhetsbyrået AFP.

Ulykker er vanlige på de farlige veiene i fjellområdet i Kashmir, men slike båtulykker hører til sjeldenhetene.