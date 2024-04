42 år gamle Semyon Eremin døde av skader han fikk da dronen fløy to ganger over et område han rapporterte fra i regionen Zaporizjzja.

Den russiske avisen Izvestia opplyser at Eremin hadde sendt artikler fra mange av de hardeste kampene i Ukrainas østlige regioner i løpet av den nå 25 måneder lange krigen, blant annet fra Mariupol, som var beleiret av russiske styrker i nesten tre måneder i 2022.