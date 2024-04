En AFP-journalist var vitne til at den øverste delen av tårnet knakk av før røyk steg opp fra tårnet.

Den regionale guvernøren Oleh Synegubov skriver i sosiale medier at Russland har rammet et anlegg for TV-infrastruktur.

– For øyeblikket er det forstyrrelser i digitale TV-signaler, skriver Synegubov.

Ingen ble såret i angrepet, ifølge guvernøren.