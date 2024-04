USAs utenriksdepartement kunngjorde turen etter telefonmøte mellom landets president Joe Biden og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Temaet var USAs ønske om at Israel skal stanse den planlagte offensiven mot byen Rafah – mot løslatelsen av gisler.

Besøkene ble bekreftet under en mellomlanding for Blinkens fly i Irland, på vei til et besøk til Saudi-Arabia.