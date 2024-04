Lørdag slo opprørspoliti til mot tre universiteter i USA, de pågrep over 200 demonstranter og fjernet teltleirer og bannere som var satt opp.

Ved Northeastern-universitetet i Boston ble rundt 100 demonstranter pågrepet etter at universitetets ledelse tilkalte politiet.

Utenforstående skal ha sluttet seg til studentene som protesterte mot Israels krigføring i Gaza, og ifølge en kunngjøring fra universitetet ble det ropt antisemittiske slagord som «Drep jødene».

Ved Arizona State-universitetet ble 69 demonstranter pågrepet etter å ha satt opp en teltleir som de nektet å fjerne.

Ved Indiana-universitetet ble 23 studenter pågrepet etter at opprørspoliti med køller slo til mot demonstranter som holdt hender og hadde dannet en menneskelig lenke, ifølge den lokale studentavisen.

Utestenges

Opprørspoliti har den siste uka også blitt satt inn mot studenter ved en rekke andre universiteter i USA der protestene mot krigen i Gaza og den amerikanske våpenstøtten til Israel tiltar i styrke.

Maryam Alwan trodde det verste var over etter at hun og andre som hadde satt opp en solidaritetsleir for Gaza ved Columbia-universitetet i New York ble pågrepet og lempet inn i politibusser.

Etter noen timer i varetekt ble studentene løslatt, men kvelden etter mottok Alwan en epost fra universitet som opplyste at hun var midlertidig utestengt som følge av hendelsen.

Det er en taktikk enn rekke andre universiteter også har tatt i bruk de siste ukene, i et forsøk på å få en slutt på studentprotestene mot Gaza-krigen.

Sterke reaksjoner

Utestengelsene av studenter som benytter seg av ytringsfriheten og demonstrerer mot krigen, vekker sterke reaksjoner i USA.

Flere stiller spørsmål ved om universitetene har lovhjemmel for å fjerne demonstranter og utestenge studenter som har deltatt i protester.

Arrestasjoner på rullebladet kan få følger for dem det gjelder, og studentenes akademiske framtid blir også rammet av at de nektes adgang til universitetene.

De utestengte risikerer også å miste studiestøtte og det er uklart om de får anledning til å avlegge eksamen.

Dilemma

De omfattende studentprotestene, som startet ved Columbia-universitetet for snart to uker siden, har skapt et dilemma for ledelsen ved mange universiteter som forsøker å finne en balanse mellom ytringsfrihet og anklager om antisemittisme.

Bilder av opprørspoliti med køller som bruker pepperspray og elektrovåpen mot fredelige demonstranter minner mange om de omfattende protestene mot Vietnam-krigen på 1960- og 70-tallet.

Det samme gjør massearrestasjonene og bilder av studenter som fraktes bort i politibusser.

Slagord

Fredag ble en protestleir ved Pennsylvania-universitetet i Philadelphia fjernet, også der etter anklager om at noen av demonstrantene hadde ropt antisemittiske slagord.

Store politistyrker har også slått til mot demonstranter ved Yale-universitetet i Connecticut, Vanderbilt-universitetet i Tennessee og Minnesota-universitetet.

Det samme har skjedd ved universiteter i delstater som California, Georgia og Texas, noe som har fått lærere og professorer til å fremme mistillitsforslag mot ledelsen.

Alvorlige følger

For utenlandske studenter er risikoen ved å delta i protester mot Gaza-krigen ekstra store. De risikerer å miste oppholdstillatelsen i USA, sier advokaten Radhika Sainath.

Hun er tilknyttet gruppen Palestine Legal, som har bistått en gruppe studenter ved Columbia-universitetet som har fremmet et føderalt søksmål mot universitetet.

– Straffenivået er ikke bare drakonisk, det føles som overdreven følelsesløshet, sier Sainath.

Ved Yale-universitetet ble over 40 studenter pågrepet for noen dager siden, blant dem Craig Birckhead-Morton som etter planen skal avlegge eksamen 20. mai. Nå er han utestengt, venter på svar og vet ikke om det lar seg gjøre.

– De har gjort sitt beste for å overse oss og forteller oss ikke hva som kommer til å skje, sier han.

Utviser

California State Polytechnic-universitetet i Humboldt har besluttet å holde stengt ut semesteret fordi demonstrerende studenter ifølge ledelsen har forsøkt å bryte seg inn i bygninger der.

Vanderbilt-universitetet har utvist tre studenter for godt, mens andre er midlertidig utvist og mange får fortsette «på prøve».

Over 150 professorer ved universitetet har protestert mot det de kaller «overdrevne straffer» og forsvarer studentenes ytringsfrihet.