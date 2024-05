– I etterkant av Hamas' grusomme angrep på Israel 7. oktober fulgte en tsunami av hat mot jødiske samfunn over hele verden, sier ADL-sjef Jonathan Greenblatt.

Den New York-baserte organisasjonen publiserte søndag sin årlige rapport. Der heter det at antisemittismen allerede var på vei opp før 7. oktober, men at konflikten har blusset opp «en brann som allerede var ute av kontroll».

– Årsrapporten er vanvittig urovekkende, med dokumenterte og enestående nivåer av antisemittisme, inkludert i USA – hvor det i fjor ble registrert det høyeste antallet av antisemittiske hendelser noensinne målt av ADL, sier Greenblatt videre.

Ifølge ADLs tall ble det registrert 7523 antisemitt-hendelser i USA i fjor, sammenlignet med 3697 året før.

Den siste tiden har flere propalestinske demonstrasjoner funnet sted på en rekke amerikanske universiteter. Israel har anklaget demonstrasjonene for å være antisemittiske, mens Republikanerne i USA har brukt demonstrasjonene til å beskrive Demokratene som antisemitter og noen som tolerer kaos.