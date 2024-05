– Det er et alvorlig angrep på pressefriheten og ikke noe vi er vant til å forbinde med Israel som et tradisjonelt liberalt demokrati, sier assisterende generalsekretær Solveig Husøy til TV 2.

Den israelske regjeringen besluttet søndag å stenge den qatarsk-eide TV-stasjonen i Israel. Det er også gitt ordre om å beslaglegge utstyr fra Al Jazeeras lokaler.

– Det er alvorlig for kildevernet og den tilliten folk skal ha til at det er trygt å snakke med journalister, sier Husøy.

Den arabiske nyhetskanalen har hatt journalister inne på Gazastripen siden krigen brøt ut i oktober, noe Husøy mener har vært viktig for både verden og israelsk offentlighet. Beslutningen vil gjøre mulighetene for diskusjon i Israel dårligere, mener hun.

– Det som kjennetegner velfungerende demokratier, er at man tåler, og legger til rette for, at ulike perspektiver kommer fram, og at man diskuterer dem istedenfor å forby dem, understreker hun.