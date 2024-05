Ambassadør Alexander Graf Lambsdorff vil reise tilbake til Berlin i tråd med diplomatisk protokoll, sier en talsperson for det tyske utenriksdepartementet mandag.

Det skjer tre dager etter at Russlands ambassadør ble kalt inn på teppet som følge av dataangrepene for to år siden, som Tyskland sier ble gjennomført av en gruppe tilknyttet det russiske militære etterretningstjenesten GRU.