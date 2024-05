Påstanden kom 17. mai på et republikansk arrangement i delstatshovedstaden St. Paul.

– Jeg vet vi vant i 2020, sa den tidligere presidenten, til applaus.

Videre sa Trump at han kommer til å få flest stemmer i Minnesota i årets presidentvalg, som holdes i november.

– Vi må være forsiktige. Vi må passe på de stemmene, sa Trump, som ofte kommer med feilaktige anklager om valgfusk.

Det er over 50 år siden forrige gang et flertall i Minnesota stemte på en republikansk kandidat i et presidentvalg.

Minnesota ligger nord i USA, i Midtvesten, og har flere norskættede amerikanere enn noen annen amerikansk delstat.