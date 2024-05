Fico skal ha blitt truffet i magen. Han var i byen for å delta på et regjeringsmøte.

Det slovakiske innenriksdepartementet har tidligere bekreftet at det dreier seg om et drapsforsøk. Fico ble fraktet til et sykehus i nærheten av Handlova, men er nå på vei til hovedstaden, ifølge Reuters.

En lang rekke europeiske ledere har reagert kraftig etter hendelsen.