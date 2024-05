– Jeg har satt fram krav om at det skal finnes et alternativ til Hamas, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg gjentar: Jeg vil ikke stille meg bak opprettelsen av en israelsk militær administrasjon i Gaza, sa Gallant i et intervju på israelsk fjernsyn.

– Israel skal ikke ha sivil kontroll over Gaza, la Gallant til.

I et tilsvar sier statsminister Benjamin Netanyahu at den palestinske selvstyremyndigheten i hvert fall ikke skal styre over Gaza, melder avisen Haaretz.

– Etter den forferdelige massakren ga jeg ordre om at Hamas skal knuses. Soldatene i IDF og sikkerhetsstyrkene kjemper med dette for øyet. Så lenge Hamas eksisterer, vil ingen andre aktører overta kontrollen på Gaza, og absolutt ikke den palestinske selvstyremyndigheten, sa Netanyahu.

Den palestinske selvstyremyndigheten PNA holder til i Ramallah på Vestbredden og ledes av Fatah- partiet og president Mahmoud Abbas. Fatah ble kastet ut av Gaza etter valget i 2006 og krigen med Hamas året etter. Krigen oppløste samlingsregjeringen og delte det palestinske området i to.