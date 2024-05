Minst 15 mennesker er drept etter det ukrainske angrepet, melder det russiske beredskapsdepartementet mandag.

Ifølge Reuters gjør det angrepet til et av de mest dødelige i den russiske Belgorod-regionen, som ligger på grensen til det nordøstlige Ukraina og Kharkiv-regionen.

Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Det russiske forsvarsdepartementet beskriver angrepet som et terrorangrep mot et boligområde. De opplyser at det var fragmenter av en nedskutt Totjka-U-rakett som traff boligblokken.

I russisk-kontrollerte Donetsk i Øst-Ukraina startet uken med to drepte etter et angrep, ifølge den russisk-innsatte ordføreren Aleksej Kulemzin.