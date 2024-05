– I en krigssituasjon er det en helt annen sak. Skulle det aller verste inntreffe, må naturligvis demokratiske land i vår del av verden forsvare seg mot land som truer med kjernevåpen, sier Ulf Kristersson til Sveriges Radio.

Sverige er Natos ferskeste medlem. De ble innlemmet i forsvarsalliansen i mars i år.

Kristersson sier han tror folket forstår uttalelsen og at alt vil skje på svenske premisser.

– Blir det krig på vårt territorium som Sverige blir dratt inn i, da er det en helt annen situasjon. Da har hele Nato nytte av atomvåpenparaplyen som må finnes i demokratiene så lenge Russland har atomvåpen, mener Kristersson.

Den svenske Riksdagen skal stemme over en forsvarsavtale med USA som vil gi amerikanske soldater tilgang til militærbaser i Sverige, i tillegg til utplassering av militært utstyr.

Kritiske røster har bedt om at Sverige får det svart på hvitt at det ikke skal plasseres atomvåpen på svensk jord.

Det har den svenske regjeringen avfeid med at det ikke er noe behov for et forbud, ettersom de allerede har et forbud mot atomvåpen på svensk jord i fredstid.

Både Norge og Danmark har nektet andre land å ha permanente militærbaser og atomvåpen på norsk og dansk jord.