Resolusjonen viser til tidligere FN-resolusjoner og «bekrefter det palestinske folks rett til selvbestemmelse, inkludert retten til deres uavhengige stat Palestina».

Resolusjonen slår videre fast at Palestina i henhold til artikkel fire i FN-charteret «er fullt kvalifisert for FN-medlemskap».

143 land, blant dem Norge, stemte for resolusjonen som gir uttrykk for «dyp beklagelse og bekymring» over at USA 18. april la ned veto mot palestinsk FN-medlemskap i Sikkerhetsrådet, og ber rådet om å behandle spørsmålet på nytt.