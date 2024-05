Erdan gikk hardt ut mot de 143 landene som stemte for en resolusjon som slår fast at Palestina kvalifiserer til fullt FN-medlemskap.

– Dere åpner FN for vår tids nazister som vil drepe alle jøder, sa Erdan, som anklaget Palestina for å være en «terrorstat».

– All den tid så mange av dere er jødehatere, så bryr dere dere egentlig ikke om at palestinerne ikke er fredselskende, sa den israelske ambassadøren, som demonstrativt makulerte FN-pakten i en medbrakt maskin på talerstolen.

– Dette går langt ut over det akseptable, jeg har nesten ikke sett maken, sier Eide til NTB.

– De som sitter i FN for Palestina er på ingen måte Hamas, de er jo Hamas sine motstandere, påpeker han.

Den israelske regjeringen legger seg nå virkelig ut med hele verden, konstaterer Eide.

– For meg var dette nærmest en bekreftelse på at det nå er riktig å bringe dette over i et annet spor og ikke sitte og vente på at Israel plutselig en dag får lyst til å forhandle, sier han.

– En framforhandlet løsning er utenkelig med denne regjeringen, mener Eide.