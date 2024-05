Vedlikeholdet skjer hvert år og er blitt et nøkkelritual for mange av Djenne og Malis innbyggere.

Tradisjonen tro er det kvinnene og jentene som henter vann fra den nærliggende elven, vann som skal blandes med leire for å lage massen som skal påføres moskeen. Mange står til knes i gjørme og samler leire i bøtter og spann. Det er mennene og guttene som klatrer opp de bratte veggene for å gi moskeen tiltrengte, nye beskyttende lag.

Tilsmurt av leire fra topp til tå jobber de utrettelig for å få jobben gjort.

På Unescos liste

Moskeen fra 1906 er, sammen med gamlebyen med nær 2000 bevarte leirhus, på Unescos verdensarvliste siden 2016. Byen regnes som et historisk sentrum for islamsk lære.

Moskeen trenger et nytt lag med leire hvert år før regntiden starter i juni, ellers vil bygningen forvitre.

Ritualet med å pusse opp fasaden var i mange år en turistattraksjon i Djenne, men som ellers i Mali har turismen nesten forsvunnet på grunn av farene for konflikt.

Både den historiske byen og moskeen er stadig truet av konflikt mellom islamistiske opprørere, regjeringsstyrker og andre militante grupper.

Et symbol på fred

– Bevaringen av moskeen er et symbol på fred. Alle – både fattige og rike, deltar i denne årlige aktiviteten, forteller Amadou Ampate Cisse.

– Vi vil sørge for å føre denne tradisjonen til generasjonene år etter år. Vi vil gi det videre til barna våre, og de vil igjen gjøre det samme til sine barn, sier han stolt.

Moussa Moriba Diakité, leder for Djennes kulturelle oppdrag, forteller at konflikt og usikkerhet har truet den årlige begivenheten.

– Mange er urolige for sikkerhetssituasjonen, og vi hører at mange ikke tør komme til Djenne på grunn av at de føler seg utrygge, forteller han.

– Men vedlikeholdet av moskeen må fortsette for enhver pris. Det er avgjørende for å bevare landets kulturarv, understreker Diakité.

Preget av konflikt

Mali og nabolandene Burkina Faso og Niger er preget av konflikt og opprør fra væpnede grupper, noen av gruppene er allierte med al-Qaida og Den islamske stat (IS).

Etter militærkupp i alle de tre nasjonene de siste årene, har de regjerende juntaene utvist de franske styrkene som var på plass i landene. I stedet har de henvendt seg til russiske leiesoldater for å få hjelp til å løse sikkerhetsproblemene. Det har hittil ikke ført til fredelige løsninger på landenes problemer.