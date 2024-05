De to barna ble funnet døde i et boligområde i Södertälje utenfor Stockholm i slutten av april. Barnas to foreldre ble pågrepet, og moren ble senere løslatt og er ikke lenger mistenkt i saken.

Også faren ble funnet med alvorlige skader da politiet rykket ut til stedet.

Dagens Juridik skriver at det ble besluttet å gjøre en rettspsykiatrisk utredning av mannen, og at han har erkjent handlingene han er mistenkt for.

Utredningen konkluderte også med mistanke om en alvorlig psykisk sykdom, som betyr at mannen må gjennom en enda større utredning. Mannen har vært i varetekt siden 26. april.

Svenske medier har meldt at det var en nabo som varslet politiet om hendelsen.