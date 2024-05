Melinda Gates har sammen med Bill Gates ledet den veldedige stiftelsen siden 2000. Mandag opplyste hun selv i sosiale medier at siste arbeidsdag i stiftelsen blir 7. juni.

Bill & Melinda Gates-stiftelsen er en av verdens største private veldedige stiftelser. Milliardærene tok ut skilsmisse i 2021 etter 27 års ekteskap, men lovet den gang at de ville fortsette sitt filantropiske samarbeid.

French Gates sier at hun i tråd med avtalen med eksmannen vil ha ytterligere 12,5 milliarder dollar til rådighet for å jobbe for kvinner og familier.

Bill and Melinda Gates Foundation er blant verdens mektigste og mest innflytelsesrike innenfor globale helse. Stiftelsen har i løpet av de siste 20 årene brukt over 50 milliarder dollar på å bekjempe fattigdom og sykdommer i et næringslivsperspektiv.

Sammen med Norge har stiftelsen har også vært blant de viktigste støttespillerne til den globale vaksinealliansen Gavi, som ble opprettet i 2000.