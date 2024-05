Hendelsen skal ha skjedd på en bar i Via Veneto i Roma tirsdag ettermiddag. Depardieus advokat sier imidlertid at det eneste Depardieu gjorde, var å forsvare en venn.

Det er den italienske avisen Il Messaggero som siterer fotografen Rino Barillari (79) på at han ble slått tre ganger av den 75 år gamle franskmannen da han forsøkte å ta bilder av ham.

Han forteller også av Depardieus kjæreste Magda Vavrusova forsøkte å hindre ham. Fotografen sier han nå er innlagt på sykehus, og at han vil anmelde hendelsen.

Parets advokat skriver i en uttalelse at Vavrusova har forklart at fotografen var «svært voldelig». Her hevdes det også at Depardieu skled og falt oppå Barillari da han forsøkte å gå mellom fotografen og Vavrusova. Paret har anmeldt fotografen for vold.