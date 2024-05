Mannen tilhørte Palestinsk islamsk jihads væpnede fløy. Gruppen bekrefter at han ble drept og har navngitt ham som Islam Khamayseh. Det israelske forsvaret (IDF) navngir ham som Aslam Hamaisa.

Han ble drept i et luftangrep der det ble benyttet et kampfly og helikopter mot Jenin fredag, opplyser IDF. I angrepet ble også åtte andre såret, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Han var etterlyst for flere angrep i Jenin-området, blant annet et skyteangrep mot bosetningen Hermesh der en israeler ble drept i mai 2023, samt et annet angrep i juni 2023 mot en veisperring der flere israelere ble såret, ifølge en uttalelse fra IDF.

– Angrepet ble gjennomført for å fjerne en umiddelbar terrortrussel, står det i IDFs uttalelse.