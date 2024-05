Taiwan nektes adgang til de fleste internasjonale organisasjoner som følge av motstand fra Kina, som anser den demokratisk styrte øya som en del av sitt territorium.

Taiwan deltok på WHOs generalforsamlinger som observatør fra 2009 til 2016.

Kinas utenriksdepartement uttalte mandag at enkelte land uthuler prinsippet om at det kun finnes ett Kina. De blir også beskyldt for å politisere helsespørsmål og for å blande seg inn i Kinas interne saker.

Departementet nevner ikke navn, men søndag mottok Taiwans nye president Lai Ching-te den første utenlandske delegasjonen siden han ble tatt i ed i forrige uke. Delegasjonen ble ledet av republikaneren Michael McCaul, leder for utenrikskomiteen i Representantenes hus, men den besto også av demokrater.

USA er Taiwans viktigste militære støttespiller, men har ikke offisielle diplomatiske forbindelser med øya ettersom det ville ført til diplomatisk brudd med Kina. Etter presidentinnsettelsen har Kina gjennomført en stor militærøvelse like ved øya.