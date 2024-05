– Med anerkjennelsen gir vi prosessen som startet med Osloavtalen, en ny software. Det er en 2.0 til visjonen om et selvstendig Palestina, sier Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Onsdag i forrige uke kunngjorde både Spania, Irland og Norge at de vil anerkjenne Palestina som en uavhengig stat. Det utløste kraftige negative reaksjoner fra Israel.

Ber om EUS støtte

Utenriksministrene fra de tre landene holdt mandag morgen en felles pressekonferanse. Der ba de hele EU støtte initiativet og fredsplanen fra araberlandene.

Planen skal legges fram for EUs utenriksministermøte mandag.

– Jeg mener at hele EU må stille seg bak planen for Midtøsten og støtte palestinernes egne reformplaner, sier Irlands utenriksminister Micheál Martin.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu er imot opprettelsen av en palestinsk stat.

Vil ha tiltak mot Israel

De tre ber også EU-landene bidra til at Israel retter seg etter ordren til FNs øverste domstol ICJ om å stanse offensiven i Rafah lengst sør på Gazastripen.

Det har Israel så langt ikke gjort.

Hvis ikke Israel snur, mener Spanias utenriksminister José Manuel Albares at EU-landene bør iverksette «rette tiltak» for å sikre at landet føyer seg etter FN-domstolen.

– De fortsatte kamphandlingene i Rafah er et klart brudd på et vedtak i verdens øverste domstol. Vi forventer at Israel vil følge internasjonal lov. Dette er nå opp til FNs sikkerhetsråd å følge opp, sier Eide.