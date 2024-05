De tre landenes regjeringer kunngjorde onsdag at de vil anerkjenne Palestina som suveren stat 28. mai.

– Det vil bli ytterligere alvorlige konsekvenser for relasjonene etter beslutningen de fattet, sier en høytstående tjenesteperson i det israelske utenriksdepartement ifølge en uttalelse torsdag.

Tjenestepersonen uttalte seg etter å ha møtt diplomatiske utsendinger fra de tre landene for å gi dem en reprimande som følge av onsdagens kunngjøringer. Israelsk UD utdyper ikke hva de alvorlige konsekvensene vil kunne innebære.

«Gullmedalje»

Det var Israels utenriksminister Israel Katz som beordret at ambassadørene fra Norge, Spania og Irland skulle kalles inn på teppet torsdag.

Ambassadørene skulle vises en video der væpnede palestinere tar til fange kvinnelige israelske rekrutter.

– De bestemte seg for å gi en gullmedalje til morderne og voldtektsmennene i Hamas. Vi vil vise dem hvilken forvridd avgjørelse regjeringene deres har tatt, sa Katz i en uttalelse onsdag.

143 land

Avgjørelsen har fått hard kritikk av Israel, og landets ambassadører er kalt hjem fra Oslo, Madrid og Dublin. Så langt har 143 av verdens om lag 200 land anerkjent Palestina. Ett av dem er Sverige, som tok dette skrittet i 2014.

– Midt i en krig, med titusenvis av døde og sårede, må vi holde liv i det eneste som kan gi et trygt hjem for både israelere og palestinere: To stater som kan leve i fred med hverandre, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da regjeringen kunngjorde beslutningen. .