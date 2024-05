Kinas væpnede styrker har gjennomført en vellykket øvelse rettet mot Taiwan, sier en reporter i den statlige kinesiske TV-kanalen CCTV-7, som dekker forsvarsnyheter og landets militære styrker.

Meldingen fredag kveld kom etter at Kina i to dager har gjennomført en stor militærøvelse som mer eller mindre har omringet Taiwan. Målet var ifølge Kina å teste evnen til å «gripe makten» og ta kontroll over nøkkelområder på den selvstyrte øya, som Kina regner som sitt territorium.

Øvelsen startet kun få dager etter at Lai Ching-te ble tatt i ed som ny president på den selvstyrte øya. Kina mener innsettelsestalen var «en innrømmelse av uavhengighet», noe de sterkt motsetter seg på øya de anser som en del av sitt territorium. Wu advarer om at ytterligere «provokasjoner» kan bli hardt straffet.

– Hver gang «taiwansk uavhengighet» provoserer oss, vil vi trappe opp våre mottiltak ytterligere ett steg, fram til den komplette gjenforeningen av moderlandet er oppnådd, sa det kinesiske forsvarsdepartementets talsperson Wu Qian torsdag.

Kina har også omtalt avtalen som en «kraftig straff for Taiwans separatistiske handlinger».