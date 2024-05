Ofrene er ikke livstruende skadet, opplyser en politikilde til nyhetsbyrået AFP. To av dem ble ifølge kilden såret i mageregionen, mens det tredje offeret ble stukket i armen.

Påtalemyndigheten etterforsker saken som drapsforsøk. Nettavisen ActuLyon siterer en politikilde på at den mistenkte er en 27 år gammel kjenning av politiet, og at personen ikke skal ha hatt et religiøst eller politisk bakteppet med knivangrepet.

– Våre tanker går til de tre skadede, sier viseordfører Mohamed Chihi, som har ansvar for sikkerheten i Lyon, i en melding på X.