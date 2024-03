– Generalsekretæren sender sine kondolanser til de berørte familiene, det russiske folket og den russiske regjeringen. Han ønsker de sårede rask bedring, sier Guterres' talsmann Farhad Haq.

Uttalelsen fra FN-sjefen kom sent fredag kveld etter at minst 40 mennesker ble drept i et angrep mot et konsertlokale i den russiske hovedstaden tidligere på kvelden. IS har uttalt at de sto bak angrepet.