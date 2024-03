Kishidas uttalelse kom mandag, etter at den mektige søsteren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa at den japanske statsministeren hadde bedt om et toppmøte.

Søsteren, Kim Yo-jong, har tidligere sagt at et slikt møte neppe vil sted før Japan legger om sin politikk.

– For forholdet mellom Japan og Nord-Korea er det viktig med samtaler på toppnivå for å avklare saker som bortføringer, sier statsministeren til den japanske nasjonalforsamlingen med henvisning til japanere som ble bortført til Nord-Korea på 1970- og 1980-tallet.

I en uttalelse som er formidlet at det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået bekrefter Kim Yo-jong at Kashida har overbrakt sitt personlige ønske om å møte presidenten i Nord-Korea. Hun kom ikke med noen ytterligere kommentarer.

I fjor sa den japanske statsministeren at han ville møte Kim Jong-un uten betingelser av noe slag. Han sa at den japanske regjering er innstilt på å løse alle utestående forhold mellom de to land.

Kim Jong-uns søster er en av de viktigste talspersonene for regimet i Nord-Korea. Senest i forrige måned antydet hun at det kunne bli aktuelt med en framtidig invitasjon til den japanske statsministeren om å besøke Nord-Korea.

Men hun la den gang til at det krever en betydelig kursendring i japansk politikk for å bedre de tosidige forbindelser som nå er preget av «misforståelser og manglende tillit».