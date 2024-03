Garcia var bare 26 år gammel da hun tok over ordførerklubben i kystbyen San Vicente. Søndag morgen ble hun og rådgiver Jairo Loor funnet døde i en bil på en strand i nærheten av byen. Begge hadde skuddskader, opplyser politiet.

– Jeg er knust, skriver tidligere president Rafael Correa på X/Twitter. Han tilhører samme parti som Garcia, venstrepartiet Borgerrevolusjonsbevegelsen.

– Ingen er trygge i Ecuador, skriver Luisa Gonzalez, som var partiets presidentkandidat ved valget i fjor, men tapte i andre valgomgang.

Ecuador er et viktig transittland for narkotikasmugling og herjes av omfattende vold mellom kriminelle gjenger som kjemper om kontrollen over smuglerrutene. I fjor ble flere politikere drept i landet.

President Daniel Noboa har innført unntakstilstand og satt 22 kriminelle nettverk på terrorlisten og sagt at de er legitime mål for militæret.