Lovpakken, som omtales som artikkel 23, vil utvide regjeringens mulighet til å slå ned på dem som utfordrer dens styre – og omfatter opprør, ytre innblanding og beskyttelse av statshemmeligheter.

Loven innebærer også at politiet skal kunne få holde folk i varetekt i opptil 14 dager uten siktelse, mot 48 timer i dag.

– Vil ramme «ekstremt liten minoritet»

Kritikere har advart om at lovgivningen vil gjøre Hongkong enda mer lik den i Fastlands-Kina. Myndighetene viser imidlertid til de omfattende demonstrasjonene i 2019 som argument for at slikt er nødvendig – og at loven kun vil ramme en «ekstremt liten minoritet» av illojale innbyggere.

Den nye sikkerhetsloven kommer på toppen av en lignende sikkerhetslov som ble innført av myndighetene i Beijing i kjølvannet av omfattende demonstrasjoner mot myndighetene.

Det var sommeren 2019 at det brøt ut store demonstrasjoner i Hongkong, hvor det især var studenter og andre unge som demonstrerte mot Beijings innflytelse over området. De krevde mer frihet og reelt selvstyre.

Største på 30 år

En rekke personer ble pågrepet, og flere har blitt dømt til fengselsstraffer etter demonstrasjonene.

Tidligere denne måneden ble tolv mennesker er dømt til fengsel for oppvigleri for å ha stormet bygningen som huser Hongkongs lovgivende forsamling sommeren 2019.

Hundrevis av demonstranter tok seg inn i bygningen på 22-årsdagen for britenes tilbakelevering av Hongkong, der de vandaliserte bilder og møbler.

Demokratiopprøret var det største i Hongkong mot det kinesiske kommunistpartiet siden studentprotestene på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989.