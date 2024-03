Vladimir Putin sier at de må ta Russlands interesser ved frontlinjen i Ukraina med i beregningen, men at de vil vurdere en våpenhvile.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa til en ukrainsk journalist på lørdag at han ville be om en våpenhvile i Ukraina-krigen under lekene.

Under Putins pressekonferanse søndag åpnet han døren for samtaler om våpenhvile i de ukene OL pågår, fra slutten av juli til midten av august.