Blinken holdt onsdag et videomøte med representanter for Kypros, Storbritannia, De forente arabiske emirater, Qatar, EU og FN for å diskutere opprettelse av en ny maritim Gaza-korridor.

Korridoren, når den står klar, skal gjøre det mulig å distribuere opptil to millioner måltider på Gazastripen, uttalte Blinken til journalister i Washington onsdag.

Han sa også at å hjelpe og beskytte sivile må være Israels «jobb nummer én».

– Vi retter blikket mot Israels regjering for å forsikre oss om at dette er en prioritert oppgave. Beskyttelse av sivile, og å gi folk den hjelpen de trenger, må være jobb nummer én, selv når Israel gjør det som trengs for å forsvare landet mot trusselen som Hamas utgjør, sa Blinken.