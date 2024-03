– Getty kan bekrefte at vi i samsvar med redaksjonelle retningslinjer har lagt ved et en notis til redaksjonene på et bilde som ble gjort tilgjengelig, som sier at bildet er digitalt forbedret av kilden, heter det i en uttalelse fra bildebyrået tirsdag, ifølge Sky News.

Det kommer ikke fram hvordan bildet har blitt redigert.

Bildet ble gjort tilgjengelig av Kensington Palace, den britiske kronprinsfamilien, 21. april i fjor i forbindelse med det som ville vært den avdøde dronning Elizabeths 97-årsdag.

Ifølge Kensington Palace ble bildet tatt av prinsesse Kate på Balmoral-slottet sommeren 2022. Bildet viser dronningen sammen med flere av sine oldebarn.

Uttalelsen fra Getty kommer etter at prinsesse Kate i forrige uke måtte beklage at et retusjert bilde av henne ble publisert på kronprinsparets Instagram-konto.