Ifølge de siste varslene skal syklonen treffe kysten av delstaten Andhra Pradesh sent tirsdag formiddag. Den er ventet å nå land ved Bapatla, drøyt 300 kilometer nord for Chennai. Michaung har status som en kraftig syklon, med vindhastigheter opp mot 28 meter per sekund, opplyser Indias meteorologietat.

– Vi står overfor den verste stormen vi kan minnes nylig, sier delstatsminister M.K. Stalin i Tamil Nadu mandag.

I delstatshovedstaden Chennai er minst åtte mennesker døde i forbindelse med uværet, opplyser politiet.

Blant de døde er to som druknet, en som ble truffet av et fallende tre, en som ble knust av en vegg som raste sammen og en som døde av elektrosjokk da strømkabler havnet i vannet.

Boliger er oversvømt, biler flyter i kraftige strømmer, og en krokodille ble sette svømmende i byens gater.