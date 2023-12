Haley er øyensynlig inne i en god periode med store medieoppslag, god dekning på nasjonale fjernsynskanaler, økende interesse fra tunge donorer og en generelt oppisket stemning om at hun kanskje kan klare det umulige: true Trumps kandidatur.

Men en flyktig fase med gode nyheter på flere fronter kan virke forførende og dekke over harde realiteter. Og de harde tall viser at den 51 år gamle tidligere FN-ambassadøren i Trumps første runde i Det hvite hus har oddsene mot seg.

Trumps strategi om å fullstendig overse debattene der de andre utfordrerne krangler seg imellom og heller satse på stuntopptredener i egen regi har gitt ham et solid forsprang i kampen for å bli republikanernes kandidat ved valget i november 2024.

Haley mot Trump?

Men mange observatører peker på at Haley vil profittere på at kampen etter hvert kanskje blir mellom henne og Trump og at de andres skrelles av etter tur. Flere har allerede gitt seg.

Og senest onsdag fikk hun velsignelse fra Americans for Prosperity, den politiske grenen av det mektige og sterkt konservative Koch-nettverket, i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat.

For Haley innebærer dette støtte fra aktivister landet rundt og tilnærmet ubegrenset med valgkampmidler. Uttalelsen fra AFP Action er ifølge nyhetsbyrået AP spesielt smertefull for Floridas guvernør Ron DeSantis, som også forsøker å slå seg fram som et alternativ til Trump. Men begge ligger langt bak den hardtslående politikeren fra New York.

– Hvis man bare ser på tallene akkurat nå, er det vanskelig å se en vei framover for noen andre enn Trump, sier Kyle Kondik. Han er valgekspert ved Virginia-universitetet.

Milevidt foran

Et sammendrag av flere nasjonale meningsmålinger viser at Trump har en ledelse på Haley på rundt 50 prosentpoeng. DeSantis ligger også milevidt bak ekspresidenten som har en klar ledelse på republikansk side i delstater som nominerer tidlig i prosessen, som Iowa og New Hampshire.

Men Haley styrker seg på noen målinger etter solid opptreden under flere debatter. Målingene viser at hun er på høyde med DeSantis i Iowa og sågar forbi ham i New Hampshire.

– Det er en smal sti til seier for Haley, sier den republikanske tallknuser og meningsmåler Whit Ayres.

Og denne smale muligheten fordrer at hun kommer blant de aller beste i begge stater og muligens vinner i hjemstaten South Carolina, der hun i sin tid var guvernør. Dette siste er kanskje et uoppnåelig mål ettersom RealClearPoilitics plasserer Trump i ledelse med over 30 prosentpoeng med Haley på andreplass.

Momentum

Men skulle Iowa og New Hampshire gi Haley et skikkelig puff, vil hun få det hun trenger mest for å kunne slå Trump: Framdrift, mediedekning og frittflytende penger fra donorer som har gitt opp den uforutsigbare ekspresidenten.

Fra der går veien etter hvert til store delstater som sender flere titalls delegater til landsmøtet, som California og Texas. En god uttelling i de tidligere statene vil kunne gi Haley en sjanse her.

– Momentum, det å ha vind i seilene, betyr enormt. Det er så mye som avhenger av et godt resultat i de tidligere statene. Det har en dramatisk effekt på hvordan kandidatene gjør det i senere delstater, sier Ayres.

Men tallene i delstatene med tidlig nominasjon er overveldende på Trumps side. I Iowa leder han med 30 poeng over DeSantis, med Haley på tredjeplass. I New Hampshire ligger Trump 27 prosentpoeng foran henne.

Styrket av motgang

De mange rettssakene Trump er involvert i, synes bare å ha styrket hans tilhengerskare. Mange som under de mest avslørende fasene i retten holdt ham litt på armlengdes avstand, strømmer nå til.

Skal Haley ha en mulighet, må feltet av kandidater barberes ned til en tvekamp mellom henne og Trump. Da vil hun kunne samle de mange anti-Trump-fraksjonene i partiet og kanskje stjele noen av hans velgere.

Så langt har Trumps kampanje i hovedsak rettet ilden mot DeSantis, den antatt sterkeste utfordreren. Men skulle Haleys oppdrift fortsette, vil hun utvilsomt stå overfor en serie bredsider fra den tidligere presidentens kampvillige menn og kvinner, influensere i sosiale medier og de spesielle aksjonskomiteene som gjør grovarbeidet for Trump (super PACs).

De fleste politikk-observatører synes å være enige om at Haleys beste mulighet er å ta Trump ved hornene, gå ham i møte ansikt til ansikt, uten andre rivaler. Men selv om denne strategien skulle gi verbale seire, må de omsettes i velgere som bryter med flokken.

Elsket av sine egne

Trumps ukonvensjonelle og til dels uforutsigbare plattform, med en solid kjerne av innvandringsmotstand, er uhyre populær blant hans tilhengere.

Haley er på sin side en mer tradisjonell og etablert kandidat som fører valgkamp på en blanding av hardtslående utenrikspolitikk og økonomisk konservatisme.

Hun er tilhenger av en mer inngripende utenrikspolitikk enn den mer isolasjonistiske Trump vil føre. Hennes syn på abort er ikke klokkeklart formulert, men hun går for å være en streng abortmotstander, men ikke blant de mest ortodokse.

Det er vanskelig å si om hun tiltrekker seg velgerne på grunn av sitt valgprogram eller fordi hun kort og godt ikke er Trump.

Den fjerde debatten mellom de gjenværende republikanske kandidatene blir holdt i Tuscaloosa i Alabama i neste uke. Det er lite som tyder på at Trump vil tilsi sitt nærvær.