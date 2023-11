Blant de drepte er det 4630 barn og 3130 kvinner, ifølge en talsperson for Gazas helsemyndigheters mediekontor.

Israel har gjennomført massive luft- og bakkeangrep på Gazastripen etter Hamas' angrep og terrorhandlinger i Israel 7. oktober.

Mandag meldte også helsemyndighetene på Gazastripen at stadig flere liv går tapt på det strømløse og beleirede Shifa-sykehuset i Gaza by. Sju for tidlig fødte babyer som lå i kuvøse har ifølge sykehuset mistet livet etter at strømmen forsvant i helgen, og 27 voksne pasienter er også døde.