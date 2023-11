Avstemningen tirsdag kveld endte med et flertall på 336 mot 95 stemmer, og enigheten gikk på tvers av partilinjene.

Dette viser at Mike Johnson, lederen for Representantenes hus, er villig til å forlate republikanere godt ute på høyresiden og arbeide sammen med demokrater for å holde det offentlige i gang midlertidig. Det samme grepet førte til at forgjengeren hans, Kevin McCarthy, måtte forlate vervet for får uker siden.

Huset og Senatet – der demokratene har flertall – har frist til fredag med å bli enige om en finansieringsløsning president Joe Biden kan godkjenne for å unngå at pengene tar slutt.

Uten nye bevilgninger må nasjonalparker stenge, en rekke tjenester og aktiviteter i føderal regi blir rammet og så mange som 4 millioner offentlige ansatte vil ikke få lønn som normalt.