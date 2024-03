– Forskjellene er i ferd med å reduseres. Det er ennå ikke en avtale. Alle ser mot ramadan, som nærmer seg. Jeg kan ikke si at forhandlingene vil bli vellykkede, men det er ennå ikke slik at de har brutt sammen, sier ambassadør Jack Lew på en pressekonferanse i Tel Aviv torsdag.

Representanter fra USA, Qatar og Egypt har denne uken forhandlet om en midlertidig våpenhvile med Hamas i Kairo. Israel deltar ikke direkte i samtalene.

Tidligere torsdag meldte Hamas at delegasjonen deres som deltok i forhandlingene i Kairo, har forlatt den egyptiske hovedstaden.

De understreker imidlertid at samtalene vil fortsette til en avtale er nådd. Partene ønsker å få på plass en våpenhvile før muslimenes hellige fastemåned ramadan starter 10. eller 11. mars.

En høytstående Hamas-tjenesteperson sier til Reuters at Israel har hindret forsøkene på å oppnå en våpenhvile, mens Israel sier at det er Hamas som står i veien for en avtale.