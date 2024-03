Bare 91 stemmer ble avgitt ved nominasjonsvalget på den lille øya i Stillehavet, som tilhører USA. Biden fikk 40, mens Palmer tok seieren med sine 51 stemmer.

Førstnevnte mister trolig ikke nattesøvnen til tross for tapet. Bare seks delegater sto på spill.

Dagen før nominasjonsvalget skrev Palmer på X/Twitter at «det er på høy tid at Washington D.C. får en president som vil være en forkjemper for Amerikansk Samoa».