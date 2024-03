I en uttalelse om fredagens operasjon bruker USAs regionale overkommando Centcom sine faste formuleringer om at de «har utført et selvforsvarsangrep», og at raketten «utgjorde en umiddelbar trussel» mot amerikanske fly i regionen.

Centcom opplyser også at de Iran-støttede houthiene fredag kveld skjøt en anti-skipsrakett mot Rødehavet, men at det ikke er meldt om treff eller skader på skip i området.

Houthiene har siden november angrepet skipsfarten i Rødehavet i solidaritet med palestinerne og for å presse Israel til å stanse krigen på Gazastripen.