Et klart flertall av representantene stemte mandag ja til å ratifisere den svenske Nato-søknaden.

Det skjedde under et besøk fra Sveriges statsminister Ulf Kristersson der de to land undertegnet en våpenkontrakt.

Presidenten i den ungarske nasjonalforsamlingen, Laszlo Köver, undertegnet ratifiseringen fredag, går det fram av nettsiden til den ungarske nasjonalforsamlingen.