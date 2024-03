Under valgkampen forut for valget 11. februar sa Stubb at han ikke så noen begrensninger for Finlands deltakelse i Nato selv om landet har en lang grense mot Russland.

Han sa også at han vil tillate at atomvåpen kan bli fraktet over finsk territorium, men ikke permanent lagring.

– Vi står overfor en ny æra. Gjennom vår militære tilslutning til Nato og medlemskapet i alliansen har vi tatt det endelige skrittet inn i det vestlige verdifellesskapet, der vår republikk har hørt hjemme helt siden uavhengigheten, sa Stubb under innsettelsesseremonien i Riksdagen.

Den nye presidenten løftet fram demokrati, lov og rett og menneskerettigheter som kjerneverdiene som Finlands utenrikspolitikk vil bygge på i hans periode som president.

Kronprins Haakon sendte fredag et gratulasjonsbudskap til president Stubb der han overbringer sine beste ønsker for det nye statsoverhodet, for velferd og framgang for det finske folk.