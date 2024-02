Han er pensjonert amerikansk generalløytnant og sikkerhetspolitisk rådgiver for Donald Trump.

– Hvis du vil være medlem av en allianse, må du bidra til alliansen, sier han i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Nato har som mål at alle medlemslandene skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Men i 2022 var det bare sju land som nådde målet. Norge var ikke blant dem.

Kellogg sier han ønsker endringer i forsvarsalliansen. Land som ikke når 2-prosentmålet, bør fratas beskyttelsen under artikkel 5 i Atlanterhavspakten , mener den tidligere generalløytnanten.

Artikkelen fastslår at et angrep på ett Nato-land anses som et angrep på alle.

Dersom Donald Trump vinner presidentvalget i USA til høsten, sier Kellogg at han vil foreslå et møte for alle Nato-landene sommeren 2025. Her kan alliansens framtid diskuteres.

Kellogg ønsker ikke å si om han har diskutert sitt forslag med Trump. Ekspresidenten vakte oppsikt i helgen, da han antydet at han vil be Russland angripe Nato-land som ikke bruker nok penger på forsvar.