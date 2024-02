Det er ikke kjent hva de to utenriksministrene snakket om, men begge land har den siste tiden gitt uttrykk for et ønske om å bedre forholdet seg imellom.

Blinken har de siste månedene drevet skytteltrafikk mellom land i Midtøsten i et forsøk på å få slutt på krigen mellom Israel og Hamas, men har så langt ikke lykkes.

Kina spiller også en stadig mer aktiv rolle i Midtøsten og meklet i fjor fram en historisk tilnærming mellom Iran og Saudi-Arabia.

Beijing har foreslått en internasjonal fredskonferanse for å få en slutt på krigen i Gaza og utarbeide en tidsplan for opprettelse av en palestinsk stat.