Yoons veto kommer etter at statsminister Han Duck-soo beskrev forslaget om en uavhengig gransking som politisert og potensielt i strid med grunnloven.

– Smerten fra katastrofen kan ikke brukes som et verktøy for å rettferdiggjøre politisk strid og en mulig grunnlovsstridighet, sa Han i et møte med regjeringen, og nektet for at granskingen utført av påtalemyndigheten hadde feil.

Både familiemedlemmer av ofrene for tragedien og opposisjonspolitikere har lenge hevdet at myndighetenes håndtering av katastrofen er utilstrekkelig.

Titusener av mennesker, hovedsakelig unge, hadde samlet seg i utelivsdistriktet Itaewon i Seoul 29. oktober i 2022 for å feire Halloween.

Da mange av dem ble trengt inn i en smal gate, oppsto det en voldsom trengsel som førte til at 159 døde og mange flere skadd. 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant de omkomne.

Politiet og myndighetene i Seoul har fått skylden for at tragedien oppsto.