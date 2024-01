Macron holder tirsdag en pressekonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og forsvar i Europa vil være et sentralt tema for møtet mellom de to.

Sverige er nå, om lag to år etter at de søkte, nesten klar for å bli ratifisert som Nato-medlem. Bare Ungarn har til gode å godkjenne søknaden.

Macron skal også blant annet besøke militærakademiet Karlberg og et forskningssenter i Lund mens han er i Sverige.

Presidenten dro til Sverige mandag kveld, idet franske bønder satte opp protestblokader rundt Paris. Bilder av traktorer som blokkerer motorveier inn til den franske hovedstaden vil stå i skarp kontrast til pompen og prakten når Macron skal på bankett og mottakelser hos svenske kong Gustav og dronning Silvia.