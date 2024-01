Brannen som raserte animasjonsstudioet i Kyoto, var den dødeligste forbrytelsen på mange tiår i Japan.

Shinji Aoba, som nå er 45, brøt seg inn i bygget, helte bensin utover gulvet i første etasje og tente på om morgenen 18. juli 2019.

Mange av dem som døde, var unge mennesker, inkludert en kvinne på 21 år. Flere av de døde ble funnet på en trapp opp til taket, noe som tydet på at de mistet livet mens de prøvde å komme seg unna.

Påtalemyndigheten sier at Aoba trodde at studioet stjal ideene hans, men under rettssaken innrømmet han at han gikk for langt. Han fikk selv store brannskader og lå i koma i flere uker etter brannen.