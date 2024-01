På et møte i FNs sikkerhetsråd tirsdag kom Guterres med sin kraftigste kritikk hittil av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Forrige ukes klare og gjentatte avvisning av torstatsløsningen på høyeste hold i den israelske regjeringen er uakseptabelt, sa Guterres og gjorde det klart at palestinerne har rett til sin egen stat.

Han sa denne avvisningen vil forlenge på ubestemt tid konflikten i Midtøsten som er blitt en betydelig trussel mot global fred og sikkerhet, og vil øke polariseringen og oppildne ekstremister overalt.

Netanyahu har de siste dagene gjentatte ganger sagt at han ikke vil ha en palestinsk stat, og at Israel må beholde kontrollen over hele territoriet vest for Jordan-elva, noe som inkluderer både Vestbredden og Gazastripen.