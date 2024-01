I registrene står det at Bolsonaro, en koronaskeptiker som offentlig motsatte seg vaksinen, fikk en dose koronavaksine på en klinikk i São Paulo i juli 2021.

En etterforskning har imidlertid avdekket at den daværende presidenten forlot byen dagen før han skal ha blitt vaksinert, og at han deretter var i Brasilia i tre dager til, heter det i en uttalelse.

I tillegg nekter sykepleieren som står oppført som den som ga Bolsonaro vaksinen, for å ha gjort det, og hun jobbet heller ikke ved senteret lenger.

To andre doser som var registrert på Bolsonaro, ble fjernet fra registeret før etterforskningen av saken begynte, og myndighetene mener at ikke disse ble gitt heller.

Bolsonaros bolig i Brasilia ble raidet av det føderale politiet i mai i forbindelse med vaksineetterforskningen. Noen av medarbeiderne hans ble pågrepet, og telefonen hans ble beslaglagt.

Som president under koronapandemien sådde Bolsonaro gjentatte ganger tvil om viktigheten av vaksinering og smitteverntiltak. Han sa flere ganger at han ikke hadde blitt vaksinert, og at han heller ikke ville bli det. Han ble smittet av covid-19 i juli 2020.